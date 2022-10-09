Некоторые страны отреагировали на преступление оккупантов, и призвали мир дать больше поддержки Украине. Речь идет об Эстонии, Швеции и Литве.

Важно Массированный ракетный обстрел Запорожья: количество погибших увеличилось

Украине нужно больше средств ПВО

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что эта атака – преступление против человечности. Организатора, по его словам, обязательно накажут.

Еще одна атака на жилые массивы в Запорожье... Мои соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу,

– написал Карис.

Премьер Эстонии Кая Каллас распространила сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дипломат призвал предоставить Украине больше средств ПВО.

Гражданская инфраструктура не может быть целью

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала, что ужаснулась неприцельным и смертоносным российским ракетным обстрелом по центру Запорожья, в том числе жилым зданиям. По ее словам, Россия пренебрегает жизнью гражданского населения, поэтому это делает вопрос ответственности первоочередным.

В МИД Литвы констатировали, что Россия продолжает террор, поэтому необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она могла защищаться.

Еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич подчеркнул, что гражданская инфраструктура не может быть целью – никогда и нигде.

Удар по Запорожью: что известно

Ночью 9 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью, выпустив из Ту-22М3 4 крылатые ракеты Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Кроме того, захватчики выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

Погибли по меньшей мере 14 человек, но разбор завалов продолжается. Более 70 мирных жителей получили ранения, среди которых – 11 детей. Сотни семей остались без жилья.

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