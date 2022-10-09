Деякі країни відреагували на злочин окупантів та закликали світ дати більше підтримки Україні. Мовиться про Естонію, Швецію та Литву.

Важливо Масований ракетний обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла

Україні потрібно більше засобів ППО

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що ця атака – злочин проти людяності. Організатора, за його словами, обов'язково покарають.

Ще одна атака на житлові масиви у Запоріжжі... Мої співчуття родинам загиблих та всьому українському народу,

– написав Каріс.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас поширила допис міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Дипломат закликав надати Україні більше засобів ППО.

Цивільна інфраструктура не може бути ціллю

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде написала, що нажахана неприцільним і смертоносним російським ракетним обстрілом по центру Запоріжжя, у тому числі житлових будівлях. За її словами, Росія нехтує життям цивільного населення, тому це робить питання відповідальності першочерговим.

У МЗС Литви констатували, що Росія продовжує терор, тому необхідно продовжувати надавати підтримку Україні, аби вона могла захищатись.

Єврокомісар із кризового реагування Янез Ленарчич наголосив, що цивільні й цивільна інфраструктура не можуть бути ціллю – ніколи й ніде.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Вночі 9 жовтня окупанти завдали удару по Запоріжжю, випустивши з Ту-22М3 4 крилаті ракети Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Окрім того, загарбники випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

Загинули щонайменше 14 людей, але розбір завалів досі триває. Понад 70 мирних мешканців зазнали поранення. серед яких – 11 дітей. Сотні сімей залишились без житла.

Дивіться більше – Росія накрила Запоріжжя 16 ракетами: відео