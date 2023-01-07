Оккупанты в очередной раз обстреляли многострадальные Запорожье и Харьковщину, погиб человек

Оккупанты не могут жить спокойно, пока не заберут на тот свет как можно больше украинцев. Так, вечером 7 января они нанесли очередной удар по ряду населенных пунктов Украины.

Вечером субботы в Запорожье воздушная тревога начала раздаваться в 22:02. Уже через 14 минут от ее объявления, в 22:16, в городе сообщили о взрывах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Десятки взрывов в Запорожской области

Местные жители сообщили о более десяти взрывах в пригородах Запорожья и в самом городе.

Так, по данным телеграм-канала Monitor, оккупанты обстреливали город из ЗРК С-300 и РСЗО. Более того, есть предположение, что враг для этого использовал и ракеты с кассетными снарядами.

Пока не было официальных комментариев о пострадавших, жертвах и разрушениях. В некоторых районах города наблюдаются перебои со светом.

Тревога продолжалась около часа – до 23:00. Однако через пару минут, в 23:11, ее объявили повторно, а отбой дали в 23:48.

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Обязательно во время объявления тревоги не рискуйте своей жизнью и здоровьем и направляйтесь в укрытие!

В Запорожском горсовете заявили, что все детали ракетной атаки выясняются.

Взрывы, которые недавно слышал весь город, – это еще одно доказательство того, что Россия – это страна без чести и совести. Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, ра**сты обстреляли окрестности Запорожья,

– написал Анатолий Куртев.

Под обстрелами Харьковщина

Также 7 января "перемирие" оккупантов принесло взрывы и в Харьковскую область, где воздушную тревогу объявили в 23:07. Уже через 3 минуты в области раздались взрывы.

По данным телеграм-канала Monitor, ее обстреляли из Белгородской области России с ЗРК С-300. Об этом также сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировали два прилета вражеских ракет в Мерефе. К сожалению, по предварительной информации, есть один погибший, а на месте уже работают спасатели.

Строго запрещено фотографировать, фиксировать видео и выкладывать в Интернет места прилетов, ведь это может помочь врагу откорректировать обстрелы.

По состоянию на 23:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и временно оккупированном Крыму.



Карта воздушных тревог по состоянию на 23:30 / Скриншот сайта "Карта тревог Украины"

Взрывы в Крыму

Отметим, что тихим вечер не выдался и во временно оккупированном Крыму. Стало известно, что там также объявили воздушную тревогу, а уже в 22:46 раздались взрывы в Джанкое. Что стало их причиной – пока неизвестно.