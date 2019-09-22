Обстрелы на Донбассе: боевики снова палят из запрещенного оружия

В течении суток 21 сентября пророссийские боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, используя при этом запрещенное оружие.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, сообщают в штабе ООС.

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Стреляли также с БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 8 раз обстреляли позиций Объединенных сил: неподалеку Водяного, Лебединского, Новотроицкого и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов вблизи Южного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского, а также Луганского.

Потерь среди украинских воинов за минувшие сутки, к счастью, не было.

От 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Частота обстрелов значительно возросла в последнее время. Из-за коварства врага Украина продолжает нести потери.



Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала