Обстріли на Донбасі: бойовики знову гатять із забороненої зброї

Впродовж доби 21 вересня проросійські бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, використовуючи при цьому заборонену зброю.

Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем та мінометів, повідомляють у штабі ООС.

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Стріляли також із БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 8 разів обстріляли позицій Об'єднаних сил: неподалік Водяного, Лебединського, Новотроїцького та Богданівки.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів поблизу Південного, Новозванівки, Майорська, Новолуганського, а також Луганського.

Втрат серед українських воїнів за минулу добу, на щастя, не було.

Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Частота обстрілів значно зросла останнім часом. Через підступність ворога Україна продовжує зазнавати втрат.



Окуповані території на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу





