21:25
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Обстрелы на Донбассе: четверо раненых украинских воинов

      131 Читати новину українською
      На Донбассе 10 обстрелов, 4 раненых украинских воинов
      На Донбассе 10 обстрелов, 4 раненых украинских воинов / Слово и дело

      В течении суток, 3 сентября, пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за действий оккупантов четверо украинских военных получили ранения.

      Боевики стреляли из запрещенной минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

      Важно: Кровавое "перемирие": кто погиб на Донбассе в августе – имена, фото, что о них известно

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял 6 раз – вблизи Павлополя, Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Гнутово.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Троицкого, Крымского и Попасной.

      За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения,
      – сообщают в штабе.

      С начала суток 4 сентября боевики уже раз обстреляли украинские позиции.

      Бессрочное "хлебное перемирие" началось 21 июля. Официально за это время в зоне проведения ООС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Неофициально количество жертв намного больше – 24 канал сообщал об около 20 погибших.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
      сегодня
      2796
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      7
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 62
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      733
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      69
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 489
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук