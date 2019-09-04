Обстрелы на Донбассе: четверо раненых украинских воинов

В течении суток, 3 сентября, пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за действий оккупантов четверо украинских военных получили ранения.

Боевики стреляли из запрещенной минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял 6 раз – вблизи Павлополя, Новогнатовки, Водяного, Новотроицкого и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Троицкого, Крымского и Попасной.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения,

– сообщают в штабе.

С начала суток 4 сентября боевики уже раз обстреляли украинские позиции.

Бессрочное "хлебное перемирие" началось 21 июля. Официально за это время в зоне проведения ООС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Неофициально количество жертв намного больше – 24 канал сообщал об около 20 погибших.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала