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      Обстріли на Донбасі: четверо поранених українських воїнів

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      На Донбасі 10 обстрілів, 4 поранених українських воїнів
      На Донбасі 10 обстрілів, 4 поранених українських воїнів / Слово і діло

      Впродовж доби 3 вересня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Через дії окупантів четверо українських військових отримали поранення.

      Бойовики стріляли із забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

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      Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв 6 разів – поблизу Павлополя, Новогнатівки, Водяного, Новотроїцького та Гнутового.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Троїцького, Кримського та Попасної.

      За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення,
      – повідомляють у штабі. 

      Від початку доби 4 вересня бойовики уже раз обстріляли українські позиції. 

      Безстрокове "хлібне перемир’я" розпочалося 21 липня. Офіційно за цей час в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Неофіційно кількість жертв є набагато більшою – 24 канал повідомляв про близько 20 загиблих.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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