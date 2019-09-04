Обстріли на Донбасі: четверо поранених українських воїнів
Впродовж доби 3 вересня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Через дії окупантів четверо українських військових отримали поранення.
Бойовики стріляли із забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.
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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв 6 разів – поблизу Павлополя, Новогнатівки, Водяного, Новотроїцького та Гнутового.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Троїцького, Кримського та Попасної.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення,
– повідомляють у штабі.
Від початку доби 4 вересня бойовики уже раз обстріляли українські позиції.
Безстрокове "хлібне перемир’я" розпочалося 21 липня. Офіційно за цей час в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Неофіційно кількість жертв є набагато більшою – 24 канал повідомляв про близько 20 загиблих.
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