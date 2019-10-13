Обстрелы на Донбассе не утихают: есть раненые

В течение суток 12 октября пророссийские боевики 23 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий боевиков ранения получили двое украинских воинов.

Оккупанты били из запрещенных минскими соглашениями минометов, противотанковых ракетных комплексов, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Где стрелял враг:

Вблизи Водяного

Новогнатовки

Тарамчука

Пищевика

Широкиного

Верхнеторецкого

Марьинки

Богдановки

Славного

Новолуганского

Золотого

Майорска

Луганского

7 октября пророссийские боевики обстреляли участки, поэтому разведение сорвалось.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один – боевую травму,

– информируют в штабе.

С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня.

Бойоивики снова стреляли вблизи города Золотое на Луганщине. На этом участке и вблизи Петровского должны развести войска, однако для этого нужен семидневный режим тишины.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск. Это одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Несмотря на то, что боевики нарушают договоренности и обстреливают определены участки, российский президент Владимир Путин считает виновной во всем Украину.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала