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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Обстрелы на Донбассе не утихают: есть раненые

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      Ситуация на Донбассе: 23 обстрела, двое раненых
      Ситуация на Донбассе: 23 обстрела, двое раненых / Getty Images

      В течение суток 12 октября пророссийские боевики 23 раза обстреляли украинские позиции. Из-за действий боевиков ранения получили двое украинских воинов.

      Оккупанты били из запрещенных минскими соглашениями минометов, противотанковых ракетных комплексов, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Знайте больше: Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского

      Где стрелял враг:

      • Вблизи Водяного
      • Новогнатовки
      • Тарамчука
      • Пищевика
      • Широкиного
      • Верхнеторецкого
      • Марьинки
      • Богдановки
      • Славного
      • Новолуганского
      • Золотого
      • Майорска
      • Луганского

      7 октября пророссийские боевики обстреляли участки, поэтому разведение сорвалось.

      За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один – боевую травму,
      – информируют в штабе.

      С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня.

      Бойоивики снова стреляли вблизи города Золотое на Луганщине. На этом участке и вблизи Петровского должны развести войска, однако для этого нужен семидневный режим тишины.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск. Это одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      Несмотря на то, что боевики нарушают договоренности и обстреливают определены участки, российский президент Владимир Путин считает виновной во всем Украину.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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