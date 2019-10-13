Обстріли на Донбасі не вщухають: є поранені

Впродовж доби 12 жовтня проросійські бойовики 23 рази обстріляли українські позиції. Через дії бойовиків поранення отримали двоє українських воїнів.

Окупанти гатили із заборонених мінськими угодами мінометів, протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Де стріляв ворог:

Поблизу Водяного

Новогнатівки

Тарамчука

Пищевика

Широкиного

Верхньоторецького

Мар'їнки

Богданівки

Славного

Новолуганського

Золотого

Майорська

Луганського

7 жовтня проросійські бойовики обстріляли ділянки, тож розведення зірвалося.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення, а один – бойову травму,

– інформують у штабі.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вже двічі порушили режим припинення вогню.

Зазнчимо, у місті Золоте на Луганщині та селі Петрівське на Донеччині повинні розвести війська, однак для цього потрібен семиденний режим тиші.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ. Це одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

Попри те, що бойовики порушують домовленості і обстрілюють визначені ділянки, російський президент Володимир Путін вважає винною у всьому Україну.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу