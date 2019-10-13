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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Обстріли на Донбасі не вщухають: є поранені

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      Ситуація на Донбасі: 23 обстріли, двоє поранених
      Ситуація на Донбасі: 23 обстріли, двоє поранених / Getty Images

      Впродовж доби 12 жовтня проросійські бойовики 23 рази обстріляли українські позиції. Через дії бойовиків поранення отримали двоє українських воїнів.

      Окупанти гатили із заборонених мінськими угодами мінометів, протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

      Знайте більше: Якщо не "Мінськ", то що: які сценарії для Донбасу розглядають у Зеленського

      Де стріляв ворог:

      • Поблизу Водяного
      • Новогнатівки
      • Тарамчука
      • Пищевика
      • Широкиного
      • Верхньоторецького
      • Мар'їнки
      • Богданівки
      • Славного
      • Новолуганського
      • Золотого
      • Майорська
      • Луганського

      7 жовтня проросійські бойовики обстріляли ділянки, тож розведення зірвалося.

      За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення, а один – бойову травму, 
      – інформують у штабі.

      Від початку поточної доби російські окупаційні війська вже двічі порушили режим припинення вогню.

      Зазнчимо, у місті Золоте на Луганщині та селі Петрівське на Донеччині повинні розвести війська, однак для цього потрібен семиденний режим тиші.

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ. Це одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

      Попри те, що бойовики порушують домовленості і обстрілюють визначені ділянки, російський президент Володимир Путін вважає винною у всьому Україну.

      карта окупованого Донбасу окуповані території карта ОРДЛО
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
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