Обстрелы не прекращаются: как украинские защитники праздновали Пасху на передовой

В Пасхальную ночь на фронте раздавались автоматные очереди, а над позициями украинских военных летали вражеские беспилотники.

Донецкий аэропорт с позиций украинских защитников виден невооруженным глазом. В такой непосредственной близости к противнику ребята живут уже несколько месяцев.

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Выстрелы, периодически слышны совсем рядом – привычное дело на передовой. Меньше месяца назад боевики стреляли из противотанковой управляемой ракеты с территории аэропорта – именно там обосновался враг.



Обстрелы на Донбассе не утихают

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Боевики осели на территории Донецкого аэропорта

На этих позициях обстрелы не прекращаются с 2015 года. Об этом свидетельствуют и воронки от взрывов.



Некоторые воронки – совсем свежие

С наступлением вечера бдительность воинов только усиливается. После каждого выстрела ребята внимательно всматриваются в тепловизоры – "ночные глаза" армейцев.

В течение ночи на Пасху в разных местах вокруг слышны одиночные очереди, в небе видно несколько беспилотников. Единственное, что изменилось утромтепловизор поменяли на бинокль. Ночь прошла на удивление спокойно.

Еще одно отличие от обычного утра – короткое пасхальное построение. Ведь волонтеры привезли паски, а военные капелланы их освятили.



Пасха на передовой

Даже несмотря на войну на передовой не забывают о ценностях и традициях. Ведь это дарит им немного тепла, хоть они и далеко от дома.