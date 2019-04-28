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      Обстрелы не прекращаются: как украинские защитники праздновали Пасху на передовой

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      В Пасхальную ночь на фронте раздавались автоматные очереди, а над позициями украинских военных летали вражеские беспилотники.

      Донецкий аэропорт с позиций украинских защитников виден невооруженным глазом. В такой непосредственной близости к противнику ребята живут уже несколько месяцев.

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      Выстрелы, периодически слышны совсем рядом – привычное дело на передовой. Меньше месяца назад боевики стреляли из противотанковой управляемой ракеты с территории аэропорта – именно там обосновался враг.

      Війна на Донбасі
      Обстрелы на Донбассе не утихают

      Донецький аеропорт
      Боевики осели на территории Донецкого аэропорта

      На этих позициях обстрелы не прекращаются с 2015 года. Об этом свидетельствуют и воронки от взрывов.

      Війна на Донбасі
      Некоторые воронки – совсем свежие

      С наступлением вечера бдительность воинов только усиливается. После каждого выстрела ребята внимательно всматриваются в тепловизоры – "ночные глаза" армейцев.

      В течение ночи на Пасху в разных местах вокруг слышны одиночные очереди, в небе видно несколько беспилотников. Единственное, что изменилось утромтепловизор поменяли на бинокль. Ночь прошла на удивление спокойно.

      Еще одно отличие от обычного утра – короткое пасхальное построение. Ведь волонтеры привезли паски, а военные капелланы их освятили.

      Війна на Донбасі
      Пасха на передовой

      Даже несмотря на войну на передовой не забывают о ценностях и традициях. Ведь это дарит им немного тепла, хоть они и далеко от дома.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Пасха Новости Донецка Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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