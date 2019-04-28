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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Требует нового импульса: парламент Германии рассмотрит новую стратегию по войне на Донбассе

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      Миротворцы ООН могли бы способствовать выполнению минских договоренностей
      Миротворцы ООН могли бы способствовать выполнению минских договоренностей / Фото из открытых источников

      "Мир в Украине требует нового импульса" – такую программу из 12 пунктов единодушно приняла "Свободная демократическая партия Германии" и вскоре представит ее на рассмотрение в Бундестаг. В программе – новая стратегия решения ситуации на Востоке Украины.

      Два ключевых момента должны способствовать новому толчку к мирным переговорам по войне на Донбассе: выборы нового президента в Украине и позиция ООН и роль в ней Германии. Такая позиция описана в заявлении СДП, пишет немецкое издание Bild.

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      Немецкие политики отметили, что ситуация на Донбассе уже давно замерла. Особенно неизменна на протяжении лет позиция Европы. А вот президент России Владимир Путин продолжает искажать факты, несмотря на то, что Россия возглавила войну на Востоке Украины и более пяти лет поддерживает ее.

      Журналисты Bild напомнили читателям, что примерно 13 тысяч человек погибли в войне в Украине, более 30 тысяч получили ранения. А минские договоренности о прекращении огня постоянно нарушают пророссийские боевики, которые неоднократно фиксировали наблюдатели ОБСЕ.

      Путін
      Немецкие депутаты понимают, что именно Путин уже пять лет поддерживает войну на Донбассе

      Германия и Франция являются частью переговоров в нормандском формате. Они ищут мирное решение конфликта вместе с Украиной и Россией. Но в последнее время происходят лишь встречи на уровне министерств, рабочих групп, а главы государств или правительств не встречались – даже по телефону разговаривали последний раз в июле 2017 года.

      Бундестаг и федеральное правительство должны составить дополнительный план действий. С обязательными сроками и стимулами к выполнению. С указанием конкретных последствий в случае несоблюдения договоренностей. Минских соглашений следует придерживаться не только Украине, а и России,
      – говорится в документе под названием "Мир в Украине требует нового импульса".

      К тому же, Германия должна способствовать, чтобы на Донбасс отправили "новый или дополнительный гражданско-полицейский контингент миссии ООН". Контингент, готовый взять на себя задачи "наблюдения за рубежом и полицейские миссии в сотрудничестве с правоохранителями".

      А тем временем: Пророссийские боевики стягивают запрещенное оружие к передовой на Донбассе

      Украина же в свою очередь должна завершить реформу сферы безопасности. И вместе с ООН тогда будет "эффективный инструмент для сдерживания внешней агрессии".

      Что такое нормандский формат?Пока это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Название происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в этом формате есть решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Миротворческий контингент ООН Украина – Россия Война на Донбассе
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