Требует нового импульса: парламент Германии рассмотрит новую стратегию по войне на Донбассе

"Мир в Украине требует нового импульса" – такую программу из 12 пунктов единодушно приняла "Свободная демократическая партия Германии" и вскоре представит ее на рассмотрение в Бундестаг. В программе – новая стратегия решения ситуации на Востоке Украины.

Два ключевых момента должны способствовать новому толчку к мирным переговорам по войне на Донбассе: выборы нового президента в Украине и позиция ООН и роль в ней Германии. Такая позиция описана в заявлении СДП, пишет немецкое издание Bild.

Читайте также: Творчество украинских бойцов, ветеранов войны на Донбассе, покажут в Великобритании: фото

Немецкие политики отметили, что ситуация на Донбассе уже давно замерла. Особенно неизменна на протяжении лет позиция Европы. А вот президент России Владимир Путин продолжает искажать факты, несмотря на то, что Россия возглавила войну на Востоке Украины и более пяти лет поддерживает ее.

Журналисты Bild напомнили читателям, что примерно 13 тысяч человек погибли в войне в Украине, более 30 тысяч получили ранения. А минские договоренности о прекращении огня постоянно нарушают пророссийские боевики, которые неоднократно фиксировали наблюдатели ОБСЕ.



Немецкие депутаты понимают, что именно Путин уже пять лет поддерживает войну на Донбассе

Германия и Франция являются частью переговоров в нормандском формате. Они ищут мирное решение конфликта вместе с Украиной и Россией. Но в последнее время происходят лишь встречи на уровне министерств, рабочих групп, а главы государств или правительств не встречались – даже по телефону разговаривали последний раз в июле 2017 года.

Бундестаг и федеральное правительство должны составить дополнительный план действий. С обязательными сроками и стимулами к выполнению. С указанием конкретных последствий в случае несоблюдения договоренностей. Минских соглашений следует придерживаться не только Украине, а и России,

– говорится в документе под названием "Мир в Украине требует нового импульса".

К тому же, Германия должна способствовать, чтобы на Донбасс отправили "новый или дополнительный гражданско-полицейский контингент миссии ООН". Контингент, готовый взять на себя задачи "наблюдения за рубежом и полицейские миссии в сотрудничестве с правоохранителями".

А тем временем: Пророссийские боевики стягивают запрещенное оружие к передовой на Донбассе

Украина же в свою очередь должна завершить реформу сферы безопасности. И вместе с ООН тогда будет "эффективный инструмент для сдерживания внешней агрессии".

Что такое нормандский формат?Пока это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Название происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в этом формате есть решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.