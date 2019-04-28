Творчество украинских бойцов, ветеранов войны на Донбассе, покажут в Великобритании: фото

Картины украинских военных, сделанные ими фотографии, а также расписанные ящики из-под снарядов и другие артефакты с войны на Востоке Украины – такая выставка состоится в Великобритании.

В экспозиции, которую будут демонстрировать в Великой Британии – примерно 100 экспонатов. Это картины военных, их фотографии, портреты, осколки от мин и снарядов.

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Часть произведений уже демонстрировали. Это было в Ровно на выставке "Дорогами войны". Впоследствии украинская диаспора предложила показать эти произведения в Великобритании.



Творческие ветераны на выставке в Ровно

Запланирована выставка ко Дню вышиванки – 18 мая, а местом проведения выбрали Лидс.

Произведения украинских военных: смотрите фото

К слову, уже есть предложения провести аналогичную акцию в Португалии и Германии.