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      Творчість українських бійців, ветеранів війни на Донбасі, покажуть у Великій Британії: фото

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      Серед українських бійців – ветеранів війни на Донбасі є дуже творчі люди
      Серед українських бійців – ветеранів війни на Донбасі є дуже творчі люди / Рівне:UA

      Картини українських військових, зроблені ними фотографії, а також розписані ящики з-під снарядів та інші артефакти з війни на Сході України – така виставка відбудеться у Великій Британії.

      У експозиції, яку демонструватимуть у Великій Британій – приблизно 100 експонатів. Це картини військових, їхні фотографії, портрети, уламки від мін та снарядів.

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      Частину творів вже демонстрували. Це було в Рівному на виставці "Стежками війни". Згодом українська діаспора запропонувала показати ці твори у Великій Британії.


      Творчі ветерани на виставці у Рівному

      Запланована виставка до Дня вишиванки – 18 травня, а містом проведення обрали Лідс.

      Твори українських військових: дивіться фото

       

       

      До слова, уже є пропозиції здійснити аналогічну акцію у Португалії та Німеччині.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні сили України Великобританія Новини культури
      Джерело: 24 канал
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