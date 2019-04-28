Творчість українських бійців, ветеранів війни на Донбасі, покажуть у Великій Британії: фото

Серед українських бійців – ветеранів війни на Донбасі є дуже творчі люди / Рівне:UA

Картини українських військових, зроблені ними фотографії, а також розписані ящики з-під снарядів та інші артефакти з війни на Сході України – така виставка відбудеться у Великій Британії.