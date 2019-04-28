Творчість українських бійців, ветеранів війни на Донбасі, покажуть у Великій Британії: фото
Картини українських військових, зроблені ними фотографії, а також розписані ящики з-під снарядів та інші артефакти з війни на Сході України – така виставка відбудеться у Великій Британії.
У експозиції, яку демонструватимуть у Великій Британій – приблизно 100 експонатів. Це картини військових, їхні фотографії, портрети, уламки від мін та снарядів.
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Частину творів вже демонстрували. Це було в Рівному на виставці "Стежками війни". Згодом українська діаспора запропонувала показати ці твори у Великій Британії.
Творчі ветерани на виставці у Рівному
Запланована виставка до Дня вишиванки – 18 травня, а містом проведення обрали Лідс.
Твори українських військових: дивіться фото
До слова, уже є пропозиції здійснити аналогічну акцію у Португалії та Німеччині.