Окупанти на Донбасі вкотре порушили режим тиші: українські бійці дали гідну відсіч

Доба на фронті 27 квітня минула під обстрілами, поранено одного українського захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.

Красногорівку, Новоселівку другу та Луганське обстріляли з гранатометів різних систем.

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А Широкине та Лебединське, що неподалік Маріуполя, накрили вогнем зі стрілецької зброї. Павлопіль – з мінометів.

На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Вони періодично обстрілюють як мінометами, так і крупнокаліберними кулеметами 12,7 або 7,62 – постійно працюють,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Ярослав.

Відео: військовослужбовець про добу на фронті