На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка, постраждалому відірвало ногу

В окупованому Донецьку військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході. В результаті інциденту постраждалому відірвало ногу.

"Було багато людей і багато крові", – написано в дописі групи "Інцидент Донецьк" у соцмережі.

Читайте також: Бойовики кинули шахтарів "ДНР" напризволяще

Допомагати чоловікові взялися люди поруч. Йому відірвало ногу, і везти у лікарню довелось автівкам, що проїжджали повз.

Водій спецтехніки хоч і не втік з місця пригоди, однак допомагати постраждалому чомусь не вззявся. Про це написала родичка чоловіка у соціальній мережі і закликала очевидців надати інформацію про ДТП у поліцію.



Переписка у соцмережі про інцидент

Відео: повна переписка у соцмережі