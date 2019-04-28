На Донбассе военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину, пострадавшему оторвало ногу
В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавшему оторвало ногу.
"Было много людей и много крови", – говорится в заметке группы "Инцидент Донецк" в соцсети.
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Помогать мужчине бросились рядом находившиеся люди. Ему оторвало ногу, и везти в больницу пришлось на автомобиле, проезжавшем мимо.
Водитель спецтехники хоть и не скрылся с места происшествия, однако помогать пострадавшему почему-то не спешил. Об этом написала родственница мужчины в социальной сети и призвала очевидцев предоставить информацию о ДТП в полицию.
Переписка в соцсети об инциденте
Видео: полная переписка в соцсети
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