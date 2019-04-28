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      На Донбассе военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину, пострадавшему оторвало ногу

      57 Читати новину українською
      Военный тягач
      Военный тягач / kolesa.ru

      В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавшему оторвало ногу.

      "Было много людей и много крови", – говорится в заметке группы "Инцидент Донецк" в соцсети.

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      Помогать мужчине бросились рядом находившиеся люди. Ему оторвало ногу, и везти в больницу пришлось  на автомобиле, проезжавшем мимо.

      Водитель спецтехники хоть и не скрылся с места происшествия, однако помогать пострадавшему почему-то не спешил. Об этом написала родственница мужчины в социальной сети и призвала очевидцев предоставить информацию о ДТП в полицию.

      На Донбасі військовий тягач окупантів збив літнього чоловіка на пішохідному переході
      Переписка в соцсети об инциденте

      Видео: полная переписка в соцсети

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Аварии и ДТП Новости Донецка
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