Обстріли не припиняються: як українські захисники зустріли Великдень на передовій

У Великодню ніч на фронті лунали автоматні черги, а над позиціями українських військових літали ворожі безпілотники.

Донецький аеропорт з позицій українських захисників видно неозброєним оком. В такій безпосередній близькості до противника хлопці живуть вже декілька місяців.

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Постріли, які періодично чути зовсім поруч – звична справа на передовій. Менше місяця тому бойовики стріляли з протитанкової керованої ракети з території аеропорту, саме там осів ворог.



Обстріли на Донбасі не вщухають

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Бойовики осіли на території Донецького аеропорту

На цих позиціях обстріли не припиняються з 2015 року. Про це свідчать й вирви від розривів.



Деякі вирви – зовсім свіжі

З настанням вечора пильність воїнів тільки посилюється. Після кожного пострілу хлопці уважно вдивляються в тепловізори – "нічні очі" армійців.

Протягом ночі на Великдень в різних місцях навколо чути поодинокі черги, в небі видно декілька безпілотників. Єдине, що змінилося зранку – тепловізор поміняли на бінокль.

Ще одна відміність від звичайного ранку – коротке великоднє шикування. Адже волонтери привезли паски, а військові капелани їх освятили.



Великдень на передовій

Навіть попри війну на передовій не забувають про цінності і традиції. Адже це дарує їм трохи тепла, хоч вони і далеко від дому.