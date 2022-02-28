Обсудили конкретные решения, – Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии
28 февраля 2022 , 01:46Читати новину українською
Источник:твиттер-страница Владимира Зеленского
Владимир Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Подробности о разговоре он рассказал в соцсетях.
Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем твиттере в ночь на 28 февраля около 1:30. Политик подчеркнул, что с фон дер Ляен обсуждал конкретные решения.
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По словам Зеленского, эти решения касаются:
- усиление обороноспособности Украины;
- макрофинансовой помощи;
- членство Украины в Евросоюзе.
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