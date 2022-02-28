Обсудили конкретные решения, – Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии

Владимир Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Подробности о разговоре он рассказал в соцсетях.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем твиттере в ночь на 28 февраля около 1:30. Политик подчеркнул, что с фон дер Ляен обсуждал конкретные решения.

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По словам Зеленского, эти решения касаются:

усиление обороноспособности Украины;

макрофинансовой помощи;

членство Украины в Евросоюзе.

Ранее ЕС заявил, что предоставит Украине летальное оружие, чтобы помочь в борьбе против российских захватчиков. Это впервые Брюссель обеспечит вооружением третью страну

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