Відповідний допис глава держави опублікував у своєму твітері у ніч проти 28 лютого близько 1:30. Політик підкреслив, що з фон дер Ляєн обговорював конкретні рішення.

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За словами Зеленського, ці рішення стосуються:

підсилення обороноздатності України;

макрофінансової допомоги;

членства України в Євросоюзі.

Раніше ЄС заявив, що надасть Україні летальну зброю, аби допомогти у боротьбі проти російських загарбників. Це вперше Брюссель забезпечить озброєнням третю країну

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