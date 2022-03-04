Обсудили общую задачу, – Зеленский пообщался с президентом Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем относительно войны России в Украине.

По словам Зеленского, он также в разговоре поднял вопрос членства Украины в ЕС.

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Говорили и об ужесточении санкций против РФ.

Наша общая задача – обезопасить АЭС, критические производства, инфраструктуру. Обсудили пути его реализации,

– написал Зеленский.

Утром 4 марта президент Украины поговорил с премьер-министром Японии Кисидой Фумио. В разговоре они затронули тему ядерного терроризма России.

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