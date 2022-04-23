Обсудили санкции, финансы и оружие: Шмыгаль встретился с госсекретарем США Блинкеном

22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили поддержку Украины, украинцев и ВСУ.

Во время встречи Шмигаль подчеркнул, что санкции, финансы и оружие – это сейчас ключевые составляющие победы Украины.

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Он рассказал Блинкену о военных преступлениях России против мирных жителей, постоянных обстрелах, уничтоженных жилых домах, а также о том, как героически Вооруженные Силы Украины противостоят российскому вторжению.

Украина нуждается в современном оружии

Наша армия показала высокий уровень профессионализма, в том числе благодаря учениям с европейскими и американскими коллегами в прошлые годы, поэтому эту традицию нужно продолжить. Проинформировал партнеров, что Украина нуждается в современном оружии, чтобы защитить наших людей,

– рассказал о деталях разговора Шмыгаль.

Премьер-министр также сказал, что Украина рассчитывает на поддержку США в финансировании гуманитарных и социальных программ для населения.

Санкционная политика против России

Шмыгаль отметил, что совместно с США Украина будет усиленно координировать санкционную политику.

Во время встречи с Блинкеном призвал отключить от SWIFT все российские банки, а также признать Россию страной-спонсором терроризма. Это будет мощный политический сигнал для всего мира,

– рассказал украинский премьер.

По его словам, госсекретарь США заверил, что страна и дальше будет максимально поддерживать Украину и активно координировать свои действия с европейскими союзниками, чтобы усилить давление на Россию.

Продуктовая безопасность и поддержка вступления Украины в ЕС

Сегодня же Россия провоцирует кризис во многих странах, блокируя украинские порты. Поэтому Шмыгаль призывает дать достойный ответ действиям, создающим риски продуктовой безопасности в мире.

Он также выразил надежду, что США дипломатично и экономически будут способствовать реализации европейской перспективы Украины и вступлению нашей страны в ЕС. В то же время, заявил, что во время каждой встречи с американскими партнерами чувствует поддержку и готовность помогать Украине.

Абсолютно все, с кем встретился в Вашингтоне, верят в нашу победу. Цивилизованный мир объединился вокруг Украины и украинцев, и потому мы обязательно победим,

– заявил Шмыгаль.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочими визитами прибыл в США. Он уже провел встречи с президентом США Джо Байденом, с главой Пентагона Ллойдом Остином. 22 апреля также провел встречу с министерством финансов Канады Христей Фриланд.