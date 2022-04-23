Під час зустрічі Шмигаль наголосив, що санкції, фінанси та зброя — це зараз ключові складові перемоги України.

До теми Очільник Пентагону зустрівся зі Шмигалем й обговорив військову допомогу

Він розповів Блінкену про військові злочини Росії проти мирних мешканців, постійні обстріли, знищені житлові будинки, а також про те, як героїчно Збройні Сили України протистоять російському вторгненню.

Україна потребує сучасної зброї

Наша армія показала високий рівень професіоналізму, у тому числі завдяки навчанням із європейськими та американськими колегами в минулі роки, тому цю традицію треба продовжити. Поінформував партнерів, що Україна потребує сучасної зброї, щоб захистити наших людей,

– розповів про деталі розмови Шмигаль.

Прем’єр-міністр також сказав, що Україна розраховує на підтримку США у фінансуванні і гуманітарних та соціальних програм для населення.

Санкційна політика проти Росії

Шмигаль зазначив, що спільно зі США Україна буде посилено координувати санкційну політику.

Під час зустрічі з Блінкеном закликав відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму. Це буде потужний політичний сигнал для всього світу,

– розповів український прем’єр.

За його словами, держсекретар США запевнив, що країна і надалі буде максимально підтримувати Україну та активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.

Продуктова безпека та підтримка вступу України до ЄС

Сьогодні ж Росія провокує кризу в багатьох країнах, блокуючи українські порти. Тому Шмигаль закликає дати гідну відповідь діям, які створюють ризики для продуктової безпеки у світі.

Він також висловив сподівання, що США дипломатично та економічно будуть сприяти реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС. Водночас заявив, що під час кожної зустрічі з американськими партнерами відчуває підтримку та готовність допомагати Україні.

Абсолютно всі, з ким зустрівся у Вашингтоні, вірять у нашу перемогу. Цивілізований світ об’єднався навколо України й українців, і тому ми обов’язково переможемо,

– заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочими візитами прибув до США. Він уже провів зустрічі з президентом США Джо Байденом, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. 22 квітня також провів зустріч з міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

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