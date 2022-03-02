Президенты Украины и Казахстана пообщались вечером 2 марта. Главная тема разговора – сложная ситуация безопасности в регионе.

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О чем говорили Зеленский и Токаев

По словам украинского президента, они с Токаевым собственно и обсудили вопросы безопасности в регионе. Предположительно, речь идет о бывших странах СССР.

Также лидеры стран договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам.

Держим дальнейшую связь,

– рассказал Зеленский.

Больше деталей президент Украины не обнародовал.

Какую позицию занял Казахстан относительно войны России против Украины

На второй день после полномасштабного вторжения России в Украину американские СМИ сообщили, что власти Казахстана отказали России в просьбе приобщить свои войска к наступлению. Кроме того, страна не согласилась признать псевдореспублики Донбасса. Именно их "легитимизацию" хозяин Кремля использовал как повод для нападения на украинскую землю.

Впоследствии появилась информация, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и России, если обе стороны сочтут это нужным. Правда, каких-либо договоренностей со стороны всех сторон пока нет.

2 марта Токаев провел разговор также с Путиным. Во время обсуждения казахстанский президент призвал своего российского коллегу к компромиссу с Украиной.

Добавим, что в начале января в Казахстане вспыхнули народные протесты, сопровождались они массовыми беспорядками. В итоге Токаев обратился к Путину о вводе войск ОДКБ (российский аналог НАТО – 24 канал). Как следствие, силовики российского президента моментально подавили протестные настроения казахов: без применения оружия не обошлось.

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