Президенти України та Казахстану поспілкувалися ввечері 2 березня. Головна тема розмови – складна безпекова ситуація в регіоні.
До теми Таджикистан і Киргизстан нібито висловили готовність надати Росії військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм казахстанським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери країн тримають подальший зв'язок.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президенти України та Казахстану поспілкувалися ввечері 2 березня. Головна тема розмови – складна безпекова ситуація в регіоні.
До теми Таджикистан і Киргизстан нібито висловили готовність надати Росії військову допомогу