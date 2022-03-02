Президенти України та Казахстану поспілкувалися ввечері 2 березня. Головна тема розмови – складна безпекова ситуація в регіоні.

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Про що говорили Зеленський і Токаєв

За словами українського президента, вони з Токаєвим власне й обговорили питання безпеки в регіоні. Імовірно, мовиться про колишні країни СРСР.

Також лідер країн домовилися співпрацювати щодо гуманітарних питань.

"Тримаємо подальший зв'язок", – розповів Зеленський.

Більше деталей президент України не оприлюднив.

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