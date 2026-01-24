Обсуждение было о параметрах окончания войны, Зеленский подытожил встречу в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби в формате двухдневных встреч закончились. К разговору, в частности привлекали военных. Ключевой темой были возможные параметры окончания войны.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал подробности трехсторонних переговоров в ОАЭ.

Какие результаты переговоров в Абу-Даби?

Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые двухдневные трехсторонние встречи за длительное время, и что во время этого успели обсудить много вопросов.