24 января, 16:07
Обсуждение было о параметрах окончания войны, Зеленский подытожил встречу в Абу-Даби
Переговоры в Абу-Даби в формате двухдневных встреч закончились. К разговору, в частности привлекали военных. Ключевой темой были возможные параметры окончания войны.
Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал подробности трехсторонних переговоров в ОАЭ.
Какие результаты переговоров в Абу-Даби?
Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые двухдневные трехсторонние встречи за длительное время, и что во время этого успели обсудить много вопросов.