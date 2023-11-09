Кроме того, Испания будет учить наших военных на зенитно-ракетных комплексах Hawk. Ранее Мадрид подтвердил передачу ВСУ 6 таких комплексов.

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Что известно об обучении бойцов ВСУ в Чехии

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, как пишет Radio Prague International, заявила сенаторам, что приоритетом для нее является обеспечить условия для продолжения подготовки военнослужащих из Украины. Ведь это приближает окончание войны и наступление долгожданного мира.

Кроме продолжения учения украинских военных, чешский сенат продлил мандат пребывания в стране военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Согласно правилам, в Чехии не будет более 800 военных иностранных армий, как и было в 2023 году. Тем не менее наших бойцов будут обучать под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

В Испании начались учения на ЗРК Hawk

В Министерстве обороны Испании сообщили, что они начали учить наших военных на зенитно-ракетных комплексах Hawk.

В продолжение мероприятий, осуществленных в течение первой половины 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс подготовки нескольких десятков украинских военнослужащих по использованию и обслуживанию ЗРК Hawk,

– заявили в министерстве.

Там добавили, что эти учения должны улучшить возможности противовоздушной обороны перед угрозой самолетов, ракет или беспилотников врага.

Обучение включает в себя теоретическую и практическую подготовку. Проходит оно в испанском муниципалитете в Дос-Эрманас. Нашим военным будут обучать высококвалифицированные и опытные инструкторы.

Наши бойцы учатся на F-16