На территории есть настоящие жилые дома, гостиницы, участок железной дороги, канализация. Это способствует подготовке боевых действий в городских условиях.
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Что известно об обучении украинских военных в Британии
Украинские военные учат ведению боевых операций в городской среде. Тренировки проводят инструкторы из Норвегии в рамках операции "Интерфелкс" (English below).
Как украинские бойцы тренируются в Британии / фото Генштаба
На полигоне находится старая военная техника, которую во время тренировок поджигают, чтобы ситуация на тренировочном участке напоминала условия украинских прифронтовых сел.
Также село в некоторых районах расширили и добавили искусственные дома.
Что известно о программе "Интерфлекс"Программу "ИНТЕРФЛЕКС" по обучению украинских военных Британия начала в июне 2022 года. В обучении принимают участие девять стран-партнеров: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Литва, Канада, Нидерланды.
Сколько украинских военных уже подготовила Великобритания
"Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые аплодировали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности", – отметил британский премьер.
Также Сунак отметил, что работает с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку для продолжения давления на путинские войска.
Что известно о военной помощи Британии
- Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Соединенное Королевство стало одним из самых крупных поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ.
- После выборов нового премьер-министра Риши Сунака поддержка Британии не изменилась. Политик после визита в Киев объявил военную помощь на 50 миллионов фунтов.
- Кроме того, после назначения нового министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса ситуация тоже осталась неизменной. Он анонсировал пакет военной помощи для Украины на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.