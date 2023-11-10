На території є справжні житлові будинки, готелі, ділянка залізниці, каналізація. Це сприяє підготовці ведення бойових дій у міських умовах.

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Що відомо про навчання українських військових у Британії

Українських військових навчають ведення бойових операцій у міському середовищі. Тренування проводять інструктори з Норвегії в рамках операції "ІНТЕРФЛЕКС".

Як українські бійці тренуються в Британії / фото Генштабу

На полігоні розміщена стара військова техніка, яку під час тренувань підпалюють, щоби ситуація на тренувальній ділянці нагадувала умови українських прифронтових сіл.



Також село в деяких районах розширили та додали штучні будинки / фото Генштабу

Що відомо про програму "ІНТЕРФЛЕКС" Програму "ІНТЕРФЛЕКС" із навчання українських військових Британія започаткувала в червні 2022 року. У навчанні беруть участь дев'ять країн-партнерів: Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, Литва, Канада, Нідерланди.

Скільки українських військових вже підготувала Британія

Зверніть увагу! За даними британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців. Це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики.



Цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії, сіла на транспорт та вирушила додому.

"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", – зазначив британський прем'єр.

Також Сунак зазначив, що працює з союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку для продовження "тиску на путінські війська".

Що відомо про військову допомогу Британії