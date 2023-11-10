На території є справжні житлові будинки, готелі, ділянка залізниці, каналізація. Це сприяє підготовці ведення бойових дій у міських умовах.
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Що відомо про навчання українських військових у Британії
Українських військових навчають ведення бойових операцій у міському середовищі. Тренування проводять інструктори з Норвегії в рамках операції "ІНТЕРФЛЕКС".
Як українські бійці тренуються в Британії / фото Генштабу
На полігоні розміщена стара військова техніка, яку під час тренувань підпалюють, щоби ситуація на тренувальній ділянці нагадувала умови українських прифронтових сіл.
Також село в деяких районах розширили та додали штучні будинки / фото Генштабу
Що відомо про програму "ІНТЕРФЛЕКС"Програму "ІНТЕРФЛЕКС" із навчання українських військових Британія започаткувала в червні 2022 року. У навчанні беруть участь дев'ять країн-партнерів: Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, Литва, Канада, Нідерланди.
Скільки українських військових вже підготувала Британія
"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", – зазначив британський прем'єр.
Також Сунак зазначив, що працює з союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку для продовження "тиску на путінські війська".
Що відомо про військову допомогу Британії
- Велика Британія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Сполучене Королівство стало одним з найбільших постачальників зброї та боєприпасів для ЗСУ.
- Після виборів нового прем'єр-міністра Ріші Сунака, підтримка Британії не змінилася. Політик після візиту до Києва оголосив військову допомогу на 50 мільйонів фунтів.
- Крім того, після призначення нового міністра оборони Сполученого Королівства, Гранта Шаппса, ситуація теж залишилася незмінною. Він анонсував пакет військової допомоги для України на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів.