Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ продолжаются, несмотря на то, что средства на военную помощь для Украины исчерпаны. Об этом заявил генерал Дэн Хокансон.

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На сколько еще хватит средств США

Генерал Нацгвардии США Хокансон отмечает, что средств хватит для завершения первой части тренировок. В случае расширения программы обучения, потребуются дополнительные средства.

Если мы решим увеличить эту цифру, очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала,

– сказал генерал Хокансон.

Обратите внимание! 8 февраля Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Документ предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов трем государствам. Впереди – финальное голосование в Сенате, а дальше – в Палате представителей.

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