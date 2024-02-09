Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ продолжаются, несмотря на то, что средства на военную помощь для Украины исчерпаны. Об этом заявил генерал Дэн Хокансон.
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На сколько еще хватит средств США
Генерал Нацгвардии США Хокансон отмечает, что средств хватит для завершения первой части тренировок. В случае расширения программы обучения, потребуются дополнительные средства.
Если мы решим увеличить эту цифру, очевидно, нам потребуются ресурсы для обучения дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала,
– сказал генерал Хокансон.
F-16 для Украины: последние новости
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что F-16 поступят с определенными средствами для того, чтобы они не просто летали в Украине, а именно могли воевать. Речь идет о ракетах класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и "воздух – море", то есть с возможностью нанести удары по надводным целям. По его словам, конкретнее этот вопрос согласуют в рамках авиационной коалиции, в которую входит ряд государств.
- В Минобороны Нидерландов сообщили, что предоставят Киеву больше F-16, чем обещали ранее. В ведомстве сообщили о решении передать дополнительно еще 6 самолетов. В общем Украина получит от страны-союзницы 24 истребителя.
- В ответ на заявление Амстердама о дополнительных F-16 секретарь СНБО завил, что будут еще определенные дополнительные бонусы. Впрочем, о чем идет речь, Алексей Данилов не уточнял.