Навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ продовжуються, попри те, що кошти на військову допомогу для України вичерпані. Про це заявив генерал Ден Хокансон.
До теми "Летюча система ППО": як F-16 допоможуть ЗСУ на першій лінії фронту
На скільки ще вистачить коштів США
Генерал Нацгвардії США Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.
Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу,
– сказав генерал Хокансон.
F-16 для України: останні новини
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що F-16 надійдуть з певними засобами для того, щоб вони не просто літали в Україні, а саме могли воювати. Мовиться про ракети класу "повітря – повітря", "повітря – поверхня" та "повітря – море", тобто з можливістю завдати ударів по надводних цілях. За його словами, конкретніше це питання узгодять у межах авіаційної коаліції, до якої входить низка держав.
- У Міноборони Нідерландів повідомили, що нададуть Києву більше F-16, ніж обіцяли раніше. У відомстві повідомили про рішення передати додатково ще 6 літаків. Загалом Україна отримає від країни-союзниці 24 винищувачі.
- У відповідь на заяву Амстердаму про додаткові F-16 секретар РНБО завив, що будуть ще певні додаткові бонуси. Втім, про що мовиться, Олексій Данілов не уточнював.