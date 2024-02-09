Навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ продовжуються, попри те, що кошти на військову допомогу для України вичерпані. Про це заявив генерал Ден Хокансон.

До теми "Летюча система ППО": як F-16 допоможуть ЗСУ на першій лінії фронту

На скільки ще вистачить коштів США

Генерал Нацгвардії США Хокансон зазначає, що коштів вистачить для завершення першої частини тренувань. У разі розширення програми навчання, будуть потрібні додаткові кошти.

Якщо ми вирішимо збільшити цю цифру, очевидно, нам будуть потрібні ресурси для навчання додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу,

– сказав генерал Хокансон.

Зверніть увагу! 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Документ передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів трьом державам. Попереду - фінальне голосування у Сенаті, а далі - у Палаті представників.

F-16 для України: останні новини