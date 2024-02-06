Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, додавши, що, наприклад, мовиться про ракети класу "повітря – повітря", "повітря – поверхня" та "повітря – море", тобто з можливістю завдати ударів по надводних цілях. За його словами, конкретніше це питання узгодять у межах авіаційної коаліції, до якої входить низка держав.

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Для чого Україні потрібні F-16

Очевидно, що F-16 надійдуть з певними засобами для того, щоб вони не просто літали в Україні, а саме могли воювати. Крім цього, французька преса повідомляє, що під час візиту Еммануеля Макрона до України, можливо, буде розмова про їхню авіацію, зокрема, винищувачі Mirage 2000.

Ми вивчаємо усі типи авіаційної техніки. Про це говорив командувач Повітряних сил, у нас є начальник авіації, який в інтерв'ю західній пресі називав типи, які є для нас пріоритетними. Ми одразу казали про F-16, бо без них нам надзвичайно важко виконувати потрібні завдання,

– розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що мовиться про повітряне прикриття піхоти, надання військам авіаційної підтримки. Тому очевидно, що отримання F-16 стане для нас перевагою.

Що відомо про французький літак Mirage 2000

"Тривають розмови про різні платформи. У пріоритеті – F-16, Gripen. Приблизно рік тому вже була інформація, що Макрон говорив і про літаки Rafale для України, багато хто казав про Tornado, Eurofighter Typhoon. Тепер преса говорить про Mirage 2000", – додав Ігнат.

За його словами, треба розглядати різні можливості. Варто вивчити, наскільки ми зможемо забезпечувати авіапарк різнотипних літаків, адже це надзвичайно складно. Зараз Україна має радянські повітряні судна, але у нас наявна вся база для їхнього обслуговування, експлуатації, ремонту. Інші типи літаків потребуватимуть багато всього додаткового.

Mirage 2000 – це не зовсім новий літак. Його основна функція – завдання ударів по наземних цілях. Він може робити це тими ж ракетами SCALP, які має Франція. Наразі цю функцію виконують літаки Су-24 М, які є в нас у бригаді тактичної авіації,

– зауважив речник Повітряних сил.

Відтак, є різні варіанти, але офіційну позицію щодо цього можуть озвучувати лише наші партнери, їхні представники та вище військово-політичне керівництво України.

На якому етапі навчання перебувають українські пілоти

Остання інформація, яка надходила, стосувалася того, що пілоти вже навчаються з інструкторами. Це відбувається у США та Данії, тобто мовиться про етап, коли пілот фактично самостійно керує літаком, можливо, навіть відпрацьовує тактичні прийоми із застосування авіаційних засобів ураження. Однак, про це ще немає повідомлень.

Треба розуміти, що літаки, які ми отримаємо, покликані найперше захистити повітряний простір всередині держави. Тому потрібно напрацьовувати досвід, навіть той досвід, якого не мають наші західні партнери – мовиться ураження літаками "Шахедів" і крилатих ракет, адже це одна з функцій, яку виконуватиме багатоцільовий літак,

– додав Юрій Ігнат.

Винищувач має закрити небо від засобів повітряного нападу ворога, але не балістичних ракет, а аеродинамічних цілей – ракет та дронів. Ці питання наші пілоти також відпрацьовуватимуть із західними інструкторами. Вони навчатимуться перехоплювати малорозмірні цілі, які летять з різними швидкостями.

Не можу стверджувати, що саме над цим вони зараз працюють, але, безумовно, у програмі підготовки такі питання будуть,

– зауважив Ігнат.

Далі відповідно йтиме завоювання переваги в повітрі – це потрібно, щоб відтіснити російську авіацію, щоб F-16 міг їй протидіяти. Тут вже ситуація складніша, адже впливати на це не вдасться лише одними літаками, потрібні наземні системи, щоб в координації витіснити окупантів якнайдалі з повітряного простору окупованих територій.

Україна отримає винищувачі F-16: актуальні новини