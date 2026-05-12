"Полицейский не должен бояться": на полигонах начали проходить тактические учения патрульных

На полигонах в Украине стартовали тактические учения для патрульных полицейских. Они проводятся для того, чтобы подготовить правоохранителей к надлежащей эффективной реакции во время работы вблизи линии фронта, а также для необходимой защиты гражданских в тылу.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Такие меры усиления подготовки патрульных стали необходимостью после теракта в Киеве 18 апреля.

Что известно об обучении полицейских на полигонах?

Первыми подготовку на специальных полигонах проходят около 200 правоохранителей. Во время тренировок на локациях постоянно звучат команды инструкторов, взрывы и выстрелы, а сами участники отрабатывают действия в максимально приближенных к боевым условиях.

Программа учений была создана с учетом вызовов полномасштабной войны. Сегодня полицейские все чаще работают в ситуациях, которые ранее были характерны только для фронта: атаки дронов, массированные обстрелы, взрывы и экстренные события, где необходимо мгновенно принимать решения под сильным стрессом.

Интенсив длится две недели. За это время патрульные проходят комплексное обучение, которое включает;

огневую подготовку;

тактическую медицину;

психологические тренинги;

командное взаимодействие;

прохождение полосы препятствий.

В ведомстве также объяснили, что после завершения курса каждый участник будет сдавать финальный экзамен с воспроизведением реальных сценариев, которые могут возникнуть во время службы. На первый этап учений прибыли командиры взводов, рот и батальонов патрульной полиции из всех областей Украины.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что значительная часть личного состава уже имеет опыт службы в сводных отрядах в прифронтовых районах.

Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что работник полиции – он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей,

– подчеркнул глава МВД.

К проведению занятий привлекли военных инструкторов из 1-го и 2-го корпусов Национальной гвардии Украины. Большинство из них имеют реальный боевой опыт, участвовали в штурмовых операциях и воевали на горячих участках фронта.

Что побудило необходимость усиления уровня подготовки полицейских?

В Киеве 18 апреля произошел теракт прямо посреди улицы. Тогда мужчина стрелял по людям вблизи супермаркета "Велмарт", где позже забаррикадировался и взял заложников. В тот день правоохранители не помогли гражданским.

Двух патрульных полицейских задержали после инцидента. Михаила Дробницкого и Анну Дудину подозревают в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня, однако позже за них внесли залог.

После стрельбы в столице министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости существенного обновления системы подготовки патрульных. По его словам, обучение должно стать более практичным и максимально приближенным к реальным угрозам.

Он подчеркнул, что правоохранители во время любого выезда должны быть готовы к внезапной эскалации ситуации и действовать быстро, уверенно и профессионально независимо от уровня опасности.

По словам Кирилла Буданова, полицейские иногда избегают применения оружия из-за опасений юридических последствий, поэтому необходимо найти баланс между действиями полиции и ожиданиями общества в рамках закона.

Со своей стороны председатель Национальной полиции Иван Выговский, в свою очередь, отметил, что информация о внутренних проблемах правоохранительных органов может быть использована Россией в собственных интересах против Украины.