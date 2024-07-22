Уличные бои, штурмы, зачистка: кадры с учений украинских воинов в странах НАТО

С начала полномасштабного вторжения обучение по программам НАТО уже прошли более 6 тысяч украинских пограничников. Сегодня же в странах Альянса находится несколько сотен военных.

На учениях атмосфера настоящей войны: от уличных боев до штурмов. В распоряжении украинцев квалифицированные инструкторы, современные тренировочные центры и снаряжение, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Обучение украинских военных в странах НАТО

Во время обучения украинских пограничников в странах НАТО все занятия максимально приближены к условиям реальных боевых действий. Тактическая медицина не является исключением.

Военных учат оказывать первую медицинскую помощь своим раненым во время штурмовых действий с собратьями под наблюдением инструкторов. К счастью, кровь и раненые не являются настоящими.

Назначались раненые из числа наших военнослужащих. Очень понравилось, что приглашали актеров, им накладывали грим. Также был человек, которые даже загримировали ампутацию конечности,

– прокомментировал пограничник

Начальник отдела специальной подготовки Анатолий Дорошец рассказал, что подготовка проводится по разным направлениям: общевойсковая, индивидуальная, то есть для командирского состава (сержанты, главные сержанты рот, командиры взводов, командиры рот), водолазная и минная.

Кадры из учений / скриншот из видео

Кроме этого, пограничников готовят к уличным боям. НАТО подготовило для учений застроенные города с кварталами и зданиями разного типа.

Там нас научили как правильно заходить в помещение, как продвигаться по городу, как работать в городских условиях. Это были и штурмовые действия и действия зачистки,

– сообщил пограничник Иван Бачинский.

По словам пограничников, иностранцам часто приходится адаптировать свои программы под нужды украинцев. Инструкторы прислушиваются к советам наших военных и предоставляют им все возможности для качественных тренировок. Страны-партнеры дают использовать почти всю свою учебно-материальную базу.

Есть много стран, которые экипируют ребят, дают все необходимое, чтобы они потом с собой это все забрали и использовали в боевых действиях, в повседневной жизни. Учебно-материальная база не разбита российскими ракетами, не изуродована, она соответствует тем нормам, нашим требованиям, которые нам нужны,

– отметил начальник отдела специальной подготовки Анатолий Дорошец.

Также он добавил, что страны-партнеры также многому учатся у украинцев. Инструкторы ценят уровень подготовки пограничников. Наши ребята помогают иностранным коллегам набираться опыта, ведь большинство инструкторов не участвовали в боевых действиях.

После завершения обучения украинских военных провожают домой со слезами на глазах, ведь понимают, что они возвращаются на войну. Им выдают свидетельства и встают в живой коридор, по которому пограничники отправляются в путь.

Все за нас переживают, все желают скорейшей победы. Даже некоторые говорили, что после окончания контракта на их родине, они приедут помогать нам,

– заметил пограничник Алексей Будько.