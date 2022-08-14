Генштаб показал кадры по обучению украинских военных в Великобритании

Украинские военные проходят военное обучение в Великобритании. В рамках этих учений в Соединенное Королевство должно прибыть около 10 000 военных из Украины.

Учебами наших военных занимается личный состав полка Королевских Воздушных сил Вооруженных Сил Великобритании. На британских полигонах военные из Украины получают необходимые навыки, чтобы быть эффективными во время боевых действий.

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Как проходит подготовка украинских военных

Суммарно в Великобританию прибудет 10 000 украинских военных, у которых минимальный опыт или отсутствует как таковой. В Соединенном Королевстве наши защитники и защитницы пройдут "солдатскую подготовку".

Обучение с участием Королевских Воздушных сил является одной из трех учебных программ Великобритании. На реализацию этой программы правительство Великобритании выделило 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которая включает более 5 тысяч противотанковых средств NLAW и реактивных систем залпового огня M270. Кроме того, британское правительство закупило автоматы АК.

Во время подготовки украинских защитников и защитниц будет задействовано 1050 британских военных. В рамках учений украинцы отработают обращение с оружием, первую помощь в поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Великобритания также предоставила одежду и снаряжение для поддержки украинских воинов в их обучении и возвращении в Украину.

Обучение украинских военных в Великобритании: смотрите видео

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что опыт британской армии поможет Вооруженным Силам Украины в борьбе с российским агрессором.

Эта новая амбициозная обучающая программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственный суверенитет и право выбирать собственное будущее.

– подчеркнул Уоллес.

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К проведению учений в Великобритании присоединились и другие международные партнеры Украины – Канада, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды.