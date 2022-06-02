На оккупированных территориях россияне, как и Идилловцы, сразу ищут место для пыток. Об этом 24 канала рассказал журналист Юрий Мацарский.

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"Я слышал это от людей на Черниговщине и Сумщине и видел своими глазами помещения, которые они обустраивали и использовали именно для пыток", – сообщил журналист.

Чем еще похожи россияне и ИГИЛовцы

По словам Юрия Мацарского, ИГИЛовцы и россияне, захватывая территории, фактически все равно заявляют, мол, они "на самом деле освобождают, помогают" и "не убийцы и насильники, а друзья".

Затем – очень "топорная" пропаганда, которая работает,

– добавил он.

К примеру, россияне годами через свои СМИ распространяли фейки об Украине. Идиловцы все почти то же самое рассказывали о тех государствах, против которых воевали.

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"Я своими ушами слышал во время осады Мосула в Ираке, когда они захватили местную радиостанцию и начали распространять свою пропаганду на этих волнах", - рассказал Юрий Мацарский.

По его словам, с помощью радиостанции ИГИЛовцы заявляли о "ненастоящей государственности" стран и что нужно возвращаться к так называемому золотому возрасту. Русские почти так же повторяют эти нарративы, конечно, ссылаясь не на времена первых халифов, а на советские и времена Российской империи.

Русские ведут себя как настоящие террористы. Террор – это прежде всего устрашение, испугать так, чтобы не допустить сопротивления. Они прежде всего устраивают его,

– отметил Юрий Мацарский.

Еще одна общая черта террористов – россияне, как и ИГИЛиловцы, используют коллаборантов. В то же время, сотрудничают с захватчиками только совсем плохие люди, сказал журналист.

Преступления российских оккупантов: последние новости

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что во временно оккупированном городе оккупанты восстановили смертную казнь и продолжают убивать местных жителей. Россияне арестуют украинских мужчин и волонтеров.

Российские захватчики ведут себя как террористы, по данным СБУ, они массово похищают мужчин на временно захваченных территориях и требуют выкупа.

В то же время не покидают террористы из России тактику зверств. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о новой массовой расправе оккупантов над гражданским населением в Украине. Согласно его информации, в Херсонской области произошла "маленькая Буча".

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