На окупованих територіях росіяни, як й ІДІЛІвці, одразу шукають місце для тортур. Про це 24 каналу розповів журналіст Юрій Мацарський.
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"Я чув це від людей на Чернігівщині та Сумщині і бачив на власні очі приміщення, які вони облаштовували і використовували саме для тортур", – повідомив журналіст.
Чим ще схожі росіяни та ІДІЛІвці
За словами Юрія Мацарського, ІДІЛівці та росіяни, захоплюючи території, фактично однаково заявляють, мовляв, вони "насправді визволяють, допомагають" і "не вбивці та ґвалтівники, а друзі".
Потім – дуже "топорна" пропаганда, яка працює,
– додав він.
Наприклад, росіяни роками через свої ЗМІ розповсюджували фейки про Україну. ІДІЛівці все майже те ж саме розповідали про ті держави, проти яких воювали.
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"Я на власні вуха чув під час облоги Мосула в Іраку, коли вони захопили місцеву радіостанцію і почали ширити свою пропаганду на цих хвилях", – розповів Юрій Мацарський.
За його словами, за допомогою радіостанції ІДІЛівці заявляли про "несправжню державність" країн і що потрібно повертатися до так званого золотого віку. Росіяни майже так само повторюють ці наративи, звісно, посилаючись не на часи перших халіфів, а на радянські та часи Російської імперії.
Росіяни поводяться як справжні терористи. Терор – це перш за все залякування, налякати так, щоб не допустити спротиву. Вони перш за все влаштовують його,
– зазначив Юрій Мацарський.
Ще одна спільна риса терористів – росіяни, як й ІДІЛілівці, використовують колаборантів. Водночас співпрацюють зі загарбниками лише зовсім погані люди, сказав журналіст.
Злочини російських окупантів: останні новини
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в тимчасово окупованому місті окупанти відновили смертну кару та продовжують вбивати місцевих. Росіяни ув'язнюють українських чоловіків та волонтерів.
- Російські загарбники поводяться як терористи, за даними СБУ, вони масово викрадають чоловіків на тимчасово захоплених територіях і вимагають викуп.
- Водночас не полишають терористи з Росії тактику звірств. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про нову масову розправу окупантів над цивільним населенням в Україні. Згідно з його інформацією, у Херсонській області сталася "маленька Буча".
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