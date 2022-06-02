На окупованих територіях росіяни, як й ІДІЛІвці, одразу шукають місце для тортур. Про це 24 каналу розповів журналіст Юрій Мацарський.

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"Я чув це від людей на Чернігівщині та Сумщині і бачив на власні очі приміщення, які вони облаштовували і використовували саме для тортур", – повідомив журналіст.

Чим ще схожі росіяни та ІДІЛІвці

За словами Юрія Мацарського, ІДІЛівці та росіяни, захоплюючи території, фактично однаково заявляють, мовляв, вони "насправді визволяють, допомагають" і "не вбивці та ґвалтівники, а друзі".

Потім – дуже "топорна" пропаганда, яка працює,

– додав він.

Наприклад, росіяни роками через свої ЗМІ розповсюджували фейки про Україну. ІДІЛівці все майже те ж саме розповідали про ті держави, проти яких воювали.

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"Я на власні вуха чув під час облоги Мосула в Іраку, коли вони захопили місцеву радіостанцію і почали ширити свою пропаганду на цих хвилях", – розповів Юрій Мацарський.

За його словами, за допомогою радіостанції ІДІЛівці заявляли про "несправжню державність" країн і що потрібно повертатися до так званого золотого віку. Росіяни майже так само повторюють ці наративи, звісно, посилаючись не на часи перших халіфів, а на радянські та часи Російської імперії.

Росіяни поводяться як справжні терористи. Терор – це перш за все залякування, налякати так, щоб не допустити спротиву. Вони перш за все влаштовують його,

– зазначив Юрій Мацарський.

Ще одна спільна риса терористів – росіяни, як й ІДІЛілівці, використовують колаборантів. Водночас співпрацюють зі загарбниками лише зовсім погані люди, сказав журналіст.

Злочини російських окупантів: останні новини

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в тимчасово окупованому місті окупанти відновили смертну кару та продовжують вбивати місцевих. Росіяни ув'язнюють українських чоловіків та волонтерів.

Російські загарбники поводяться як терористи, за даними СБУ, вони масово викрадають чоловіків на тимчасово захоплених територіях і вимагають викуп.

Водночас не полишають терористи з Росії тактику звірств. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про нову масову розправу окупантів над цивільним населенням в Україні. Згідно з його інформацією, у Херсонській області сталася "маленька Буча".

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