Это сделали из-за возможного ураган Эльза. Он может приблизиться к штату, по прогнозам экспертов, уже 6 – 7 июля.
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Как сносили здание
Для того, чтобы снести многоэтажку, в ее обломках просверлили колонны. После этого внутрь них поместили заряды взрывчатки, которые и помогли окончательно разрушить обвалины.
Перед сносом здания, правоохранители попросили людей, проживающих на ближайших улицах, не выходить из дома. Также их призвали не включать кондиционеры, чтобы избежать попадания пыли в помещение. По словам госпожи мэра Даниэллы Левин Кавы, кроме пыли и мусора жителям ничего не угрожает.
Некоторые люди были против сноса, ведь беспокоились из-за домашних животных, которые якобы остались в развалинах. Несмотря на это, мэр города успокоила жителей дома, сообщив, что спасатели трижды проверяли полуобваленные квартиры. "Последняя информация, которая у нас есть, заключается в том, что в здании не осталось животных", – добавила она.
В США взрывчаткой снесли остатки дома в Майами: смотрите видео
Коротко об обвале дома в Майами
- Многоэтажка обвалилась 23 июня 2021 года. Туда предварительно направили 80 бригад спасателей.
- В сети появилось видео обрушения здания, на котором можно увидеть, как дом падает за считанные секунды.
- На месте обрушения возник пожар. Это значительно усложнило поиск людей.
- Во Флориде объявлен режим чрезвычайной ситуации.
- По состоянию на 5 июля, количество жертв в результате обвала выросло с 11 до 24 человек. Среди погибших есть дети.
- Отметим, что причину обрушения многоэтажки следователи до сих пор не выяснили.