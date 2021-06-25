Соответствующее видео опубликовали 25 мая. Там видно, как большая часть дома обваливается за считанные секунды.

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Обвал дома в Майами: появилось видео

Обрушение дома произошло ориентировочно в 1:30 часов в ночь с 23 на 24 июня. Предварительно СМИ сообщали, что обрушилась часть дома.

На опубликованном видео видно, как сначала обваливается середина здания. Дальше рухнула еще одна часть сооружения. Трагедия произошла за считанные секунды. На видео заметно, что уцелела только небольшая часть строения.

Обрушение многоэтажки в Майами: смотрите видео

Под видео люди комментируют трагедию – "это страшно", "жаль семьи", "это разрывает сердце". Предварительно известно, что по состоянию на 25 июня, количество пропавших без вести из-за инцидента возросло до 159 человек. Число погибших в результате разрушения дома увеличилось до 4 человек.

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