Соответствующее видео опубликовали 25 мая. Там видно, как большая часть дома обваливается за считанные секунды.
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Обвал дома в Майами: появилось видео
Обрушение дома произошло ориентировочно в 1:30 часов в ночь с 23 на 24 июня. Предварительно СМИ сообщали, что обрушилась часть дома.
На опубликованном видео видно, как сначала обваливается середина здания. Дальше рухнула еще одна часть сооружения. Трагедия произошла за считанные секунды. На видео заметно, что уцелела только небольшая часть строения.
Обрушение многоэтажки в Майами: смотрите видео
Под видео люди комментируют трагедию – "это страшно", "жаль семьи", "это разрывает сердце". Предварительно известно, что по состоянию на 25 июня, количество пропавших без вести из-за инцидента возросло до 159 человек. Число погибших в результате разрушения дома увеличилось до 4 человек.
Обрушение дома в Майами, что в США: что известно
- Обрушение дома произошло ориентировочно в Майами, в штате Флорида. Предварительно сообщали, что на месте работало 80 бригад спасателей.
- Впоследствии сообщили, что 1 человек погиб и 10 ранены, 99 человек пропали без вести.
- Кроме того, 25 июня сообщали, что пропала без вести сестра первой леди Парагвая, которая жила в этом доме вместе с мужем и тремя детьми.
- 25 июня Джо Байден одобрил декларацию из-за обвала жилого дома в Майами. Он выделил ресурсы на помощь в ликвидации последствий инцидента.
- Здание, которое обрушилось, построили в 1981 году. Там было ориентировочно 130 квартир.