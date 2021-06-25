Відповідне відео опублікували 25 травня. Там видно, як більша частина будинку обвалюється за лічені секунди.

До теми У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти

Обвал будинку в Маямі: з'явилось відео

Обвалення будинку трапилось орієнтовно о 1:30 годині в ніч з 23 на 24 червня. Попередньо ЗМІ повідомляли, що обвалилась частина будинку.

На опублікованому відео видно, як спочатку обвалюється середина будівлі. Далі рухнула ще одна частина споруди. Трагедія трапилась за лічені секунди. На відео помітно, що вціліла тільки невелика частина будови.

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Під відео люди коментують трагедію – "це страшно", "шкода сімей", "це розриває серце". Попередньо відомо, що станом на 25 червня, кількість зниклих безвісти через інцидент зросла до 159 осіб. Кількість загиблих внаслідок руйнування будинку збільшилась до 4 людей.

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