Под завалами клуба в Доминикане погибла губернатор: в ловушке она звонила президенту

8 апреля в Доминикане в ночном клубе Jet Set во время выступления певца Рубби Переса обвалилась крыша. По меньшей мере сотня людей погибла, среди них губернатор северо-западной провинции Монтекристи.

Количество погибших в результате обвала крыши в ночном клубе продолжает расти. Почти через 12 часов после трагедии спасательные бригады все еще находили живых людей под завалами, призывая всех вокруг соблюдать тишину, чтобы услышать слабые крики о помощи, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Звонила из-под завалов

Среди тех, кто оказался под-завалами была Нелси Круз – губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи и сестра семикратного участника Матча всех звезд Главной бейсбольной лиги Нельсона Круза.

Известно, что в 00:49 женщина позвонила президенту Луису Абинадеру и сообщила, что оказалась в ловушке после обвала крыши. Об этом рассказала первая леди Ракайель Абраже. По словам официальных лиц, Круз впоследствии умерла в больнице.

Пока неясно, что именно стало причиной обрушения крыши и когда в последний раз здание клуба Jet Set проверяли. В клубе выпустили официальное заявление, в котором отметили, что сотрудничают с органами власти. Также сообщили, что владелец, Антонио Эспайят, находился за границей и вернулся поздно во вторник.

Президент Абинадер прибыл на место происшествия и обнимал людей, которые искали друзей и родственников.