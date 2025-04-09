Кількість загиблих внаслідок обвалу даху у нічному клубі продовжує зростати. Майже через 12 годин після трагедії рятувальні бригади все ще знаходили живих людей під завалами, закликаючи всіх навколо дотримуватися тиші, аби почути слабкі крики про допомогу, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Телефонувала з-під завалів

Серед тих, хто опинився під-завалами була Нелсі Круз – губернаторка північно-західної провінції Монте-Крісті та сестра семиразового учасника Матчу всіх зірок Головної бейсбольної ліги Нельсона Круза.

Відомо, що о 00:49 жінка зателефонувала президенту Луїсу Абінадеру та повідомила, що опинилася в пастці після обвалу даху. Про це розповіла перша леді Ракайель Абраже. За словами офіційних осіб, Круз згодом померла в лікарні.

Наразі неясно, що саме стало причиною обвалу даху і коли востаннє будівлю клубу Jet Set перевіряли. У клубі випустили офіційну заяву, в якій зазначили, що співпрацюють з органами влади. Також повідомили, що власник, Антоніо Еспайят, перебував за кордоном і повернувся пізно у вівторок.

Президент Абінадер прибув на місце події та обіймав людей, які шукали друзів і родичів.