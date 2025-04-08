Національна система надзвичайних ситуацій і безпеки зазначила, що отримала понад 100 екстрених дзвінків, які повідомляли про обвалення у відомому розважальному центрі, розташованому на проспекті Незалежності. На місце події швидко відреагували пожежники, цивільна оборона і підрозділи національної поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Listin Diario.

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Що відомо про обвал даху в нічному клубі Домінікани

Трагедія сталася рано-вранці 8 квітня. Над порятунком та транспортуванням постраждалих працювали 370 рятувальників та 77 машин швидкої допомоги.

Повідомляється про щонайменше 18 загиблих, а 121 особу перевели до медичних центрів. Серед загиблих підтверджено смерть губернаторки провінції Монте-Крісті Нельсі Крус, сестри бейсболіста Нельсона Круса.

Зі світанку на головних вулицях Санто-Домінго виють сирени швидкої допомоги, поки транспортують поранених. На місці події відбуваються дуже сумні сцени, зі свідченнями тих, хто вижив, та інтенсивним пошуком постраждалих.

– пишуть у виданні.

Співачка Зуліка Перес, яка є донькою співака Руббі Переса, заявила, що її батько все ще в пастці.

Нічний клуб Jet Set відомий всім як місце, де щопонеділка вночі проводять гучні вечірки, зазвичай з величезною кількістю людей.