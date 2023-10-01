В группе компаний RDS подчеркнули, что ответственны за выполнение работ на объекте. Инцидент не отразится на городском бюджете.

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Убытки компенсирует группа компаний RDS

В сообщении группы компаний RDS говорится, что ее работники 30 сентября укладывали балки пролетной части по заказу КК "Киевавтодор". Работы проходили в рамках реконструкции Дегтяровского путепровода.

При выполнении монтажа 7-й балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению остальных 6 балок пролетного строения. Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS,

– заявили в RDS.

Там добавили, что городской бюджет не понес убытки. Стоимость реконструкции не увеличится.

"Работы выполнялись согласно графику, однако из-за необходимости устранения недостатков срок ввода в эксплуатацию развязки увеличится на более поздние сроки", – подытожили в группе компаний RDS.

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