После масштабного обвала ледника, уничтожившего 90% села, в Швейцарии началось наводнение

В Швейцарских Альпах произошел рекордный обвал ледника, который буквально "похоронил" деревню Блаттен. Теперь в этом районе началось наводнение, специалисты оценивают ситуацию как критическую.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blick.

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В Швейцарии угроза наводнения после обвала

В южном кантоне Вале в Швейцарии произошел масштабный оползень. Так, с ледника Берч в Альпах произошел крупнейший обвал, который почти полностью уничтожил деревню Блаттен.

После рекордного обвала в Швейцарских Альпах началось наводнение вблизи уничтоженной деревни. По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в Блаттене затоплены или оказались под завалами. По предварительным оценкам, уничтожены 90% села.

Как пояснили специалисты, из-за селевого потока и схода камней заблокировалась река Лонц и ручей Гизентелла, поэтому произошло неконтролируемое затопление территории. Сейчас ситуацию оценивают как критическую, ведь существует угроза новых обвалов ледника.

В Швейцарии после обвала началось наводнение: смотрите видео

Из-за угрозы местные власти объявили эвакуацию из соседних сел Блаттена – Вилер и Киппель. Поскольку вода продолжает накапливаться, то существует серьезная угроза дальнейших разрушений. Геологи отмечают, что поток невозможно контролировать, поэтому местных жителей нужно немедленно эвакуировать.

Сейчас о жертвах и пострадавших не сообщали, ведь власти Блаттена вовремя эвакуировали местных, однако по меньшей мере один человек считается пропавшим без вести. Говорится о 64-летнем жителе, который по неизвестным причинам оказался в эпицентре обвала.