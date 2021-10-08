В Батуми обрушился многоэтажный жилой дом: есть жертвы

8 октября 2021 , 11:46
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Источник:

"Эхо Кавказа"

В грузинском Батуми 8 октября произошел обвал многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли люди.

Очевидцы сообщают о том, что перед тем, как сооружение упало, раздался взрыв. На месте происшествия работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция.

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Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. Местные СМИ пишут, что в доме проживали 12 семей.

Из-под завалов достали ребенка

  • Спасатели достали из-под завалов ребенка.
  • Журналисты пишут, что его состояние – стабильное.
Обратите внимание! На данный момент существует две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены во время ремонта.

В Батуми обрушился многоэтажный жилой дом: смотрите видео​

Что известно об обрушившемся доме

  • Дом построен в 80 годах;
  • Изначально в нем было 5 этажей;
  • Позже достроили еще два.
Автор: Олег Васьків