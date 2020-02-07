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      Обвинения против топ-чиновников и экстрадиция Онищенко: Сытник о резонансных делах

      Актуальное интервью 36 Читати новину українською

      О расследовании дел Майдана, Александра Онищенко, "Приватбанка", Олега Гладковского и о сотрудничестве НАБУ по САП в эфире 24 канала рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

      Исходя из динамики, которая сейчас есть в Антикоррупционном суде до конца этого (2020 – 24 канал) года могут вынести примерно 100 приговоров топ-чиновникам. Уже речь шла о главе фискальной службы, Мартыненко, Труханове и других. Дела Майдана также сейчас находятся на рассмотрении в НАБУ.

      Читайте также: Мы сейчас находимся в хорошей динамике, – Сытник о сотрудничестве НАБУ и САП

      Он отметил, что все дела могут рассмотреть гораздо быстрее, чем это было раньше.

      Когда дело председателя фискальной службы было в суде – прокурор читал обвинительный акт полтора года, сейчас благодаря другому подходу и изменениям в законодательстве, акт прочитали за одно заседание,
      – пояснил Сытник.

      По его словам, в НАБУ сейчас находится 256 подозреваемых – это больше, чем самих детективов в бюро. Сейчас есть более 400 обвиняемых лиц, против которых эти дела рассматриваются в суде. Дело Гладковского тоже планируют направлять в суд.

      В чем подозревают Гладковского?Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. 17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Сам Гладковский возмутился из-за своего задержания и объявил голодовку.

      18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрение в двух уголовных преступлениях: за злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации.

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней с альтернативой залога в более 10 миллионов.
      21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.

      Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева.

      Расследование дел Майдана

      Полномочия следователей в прокуратуре закончились 20 ноября. Дела Майдана передали в ГБР, полицию и НАБУ. Сытник рассказал, что сейчас есть более 200 дел экономического блока. То есть это дела о коррупции бывших топ-чиновников.

      Мы стараемся максимально быстро их пересмотреть. Сейчас получили более 100 дел, касающихся Майдана, и действуем в тесной коммуникации с Генпрокуратурой,
      – отметил Сытник.

      Значительная часть подозреваемых сейчас находится в розыске, но это не мешает расследовать дела и инициировать заочные осуждения.

      Что известно о делах Майдана? Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков). Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких экс-чиновников: беглый президент Виктор Янукович, экс-главы СБУ Александра Якименко и его экс-заместителей, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и тому подобное.

      Дело Онищенко

      Директор НАБУ рассказал, что есть международное обращение в Германию, где Онищенко был арестован и находится под стражей. Планируется, что он даст добровольное согласие на экстрадицию. Также Сытник добавил, что Онищенко уже инициировали заочное осуждение и дело сейчас рассматривается в Антикоррупционном суде. Экстрадицию планируют выполнить в ближайшее время.

      Что известно о деле Онищенко?В Украине его обвиняют в хищении более 1,6 миллиарда гривен, он является фигурантом так называемого "газового дела". Это уголовное производство по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

      Следствием действия этой коррупционной схемы стали убытки государству в размере примерно три миллиарда гривен.

      О сотрудничестве НАБУ и САП

      Количество подозрений, которые НАБУ объявило за второе полугодие 2019 года, значительно превышает данные за 2018 год. Это произошло вследствие ряда причин, в том числе и из-за тех законодательных инициатив, которые подал президент Украины в парламент. Соответственно, это облегчило работу Антикоррупционного бюро.

      О сотрудничестве между этими государственными органами – читайте здесь.

      О финальном этапе в деле "Приватбанка"

      Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении "Приватбанка" в Национальное антикоррупционное бюро. Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что действия ставленников олигархов активизировались, ведь НАБУ движутся вперед в деле "Приватбанка".

      Подробнее о расследовании дела "Приватбанка" – читайте здесь.

      Об элитном отдыхе

      Директор НАБУ Артем Сытник после рассмотрения дела в Апелляционном суде относительно своего отдыха будет обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Он уверяет, что за все заплатил сам с друзьями и не было другого человека, который бы сделала это за них.

      Что известно о деле Сытника – читайте здесь.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция НАБУ Артем Сытник Революция достоинства САП Государственное бюро расследований Александр Онищенко Приватбанк Олег Гладковский
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