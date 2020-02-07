Обвинувачення проти топ-чиновників та екстрадиція Онищенка: Ситник про резонансні справи

Про розслідування справ Майдану, Олександра Онищенка, "Приватбанку" , Олега Гладковського та про співпрацю НАБУ з САП в ефірі 24 каналу розповів директора НАБУ Артем Ситник.

Виходячи з динаміки, яка зараз є в Антикорупційному суді до кінця цього (2020 – 24 канал) року можуть винести приблизно 100 вироків топ-чиновникам. Вже мова йшла про голову фіскальної служби, Мартиненка, Труханова та інших. Справи Майдану також зараз перебувають на розгляді в НАБУ.

Читайте також: Ми зараз перебуваємо в добрій динаміці, – Ситник про співпрацю НАБУ і САП

Він наголосив, що всі справи можуть розглянути набагато швидше, ніж це було раніше.

Коли справа голови фіскальної служби була у суді – прокурор читав обвинувальний акт півтора року, зараз завдяки іншому підходу і змінам в законодавстві, акт прочитали за одне засідання,

– пояснив Ситник.

За його словами, у НАБУ зараз перебуває 256 підозрюваних – це більше, ніж самих детективів у бюро. Зараз є понад 400 обвинувачених осіб проти яких ці справи розглядаються в суді. Справу Гладковського теж планують скеровувати до суду.

У чому підозрюють Гладковського?Спеціалізована прокуратура підозрює, що Гладковський використав своє службове становище щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. 17 жовтня НАБУ затримало Олега Гладковського в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.



18 жовтня НАБУ оголосило Гладковському підозри у двох кримінальних злочинах за зловживання владою та декларування недостовірної інформації.



19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів з альтернативою застави у понад 10 мільйонів.

21 вересня його родина внесла цю заставу і він вийшов з СІЗО.



Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва.

Розслідування справ Майдану

Повноваження слідчих в прокуратурі закінчились 20 листопада. Справи Майдану передали в ДБР, поліцію і НАБУ. Ситник розповів, що зараз є понад 200 справ економічного блоку. Тобто це справи про корупцію колишніх топ-чиновників.

Ми намагаємось максимально швидко їх переглянути. Зараз отримали понад 100 справ, які стосуються Майдану і діємо в тісній комунікації з Генпрокуратурою,

– наголосив Ситник.

Значна частина підозрюваних зараз знаходиться у розшуку, але це не заважає розслідувати справи та ініційовувати заочні засудження.

Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків). Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

Справа Онищенка

Директор НАБУ розповів, що є міжнародне звернення до Німеччини, де Онищенко був арештований і перебуває під вартою. Планується, що він дасть добровільну згоду на екстрадицію. Також Ситник додав, що Онищенку вже ініціювали заочне засудження і справа зараз розглядається в Антикорупційному суді. Екстрадицію планують виконати найближчим часом.

Що відомо про справу Онищенка?В Україні його звинувачують у розкраданні понад 1,6 мільярда гривень, він є фігурантом так званої "газової справи". Це кримінальне провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування".



Наслідком дії цієї корупційної схеми стали збитки державі у розмірі приблизно три мільярди гривень

Про співпрацю НАБУ і САП

Кількість підозр, які НАБУ оголосила за друге півріччя 2019 року, значно перевищує дані за 2018 рік. Це відбулося внаслідок низки причин, зокрема і через ті законодавчі ініціативи, які подав президент України в парламент. Відповідно, це полегшило роботу Антикорупційного бюро.

Про співпрацю між цими державними органами – читайте тут.

Про фінальний етап у справі "Приватбанку"

Нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро. Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що дії ставлеників олігархів активізувалися, адже НАБУ рухаються вперед у справі "Приватбанку".

Детальніше про розслідування справи "Приватбанку" – читайте тут.