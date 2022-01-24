Осудили 2 лидеров и 6 участников организации. В то же время заключение крымские татары будут отбывать в колонии усиленного режима.

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Активистов обвиняют в свержении оккупации Крыма

Согласно обвинениям следствия, осужденные вербовали местных жителей и заставляли их стать "террористами". Также оккупанты уверены в том, что участники организации распространяли слишком радикальную идеологию, в частности, в вопросе свержения кремлевского режима в Крыму.

Обратите внимание! "Хизб ут-Тахрир" является исламской политической партией. Во многих странах мира она свободно работает, в то же время в России – запрещена.

Пресс-служба российской ФСБ отметила, что работники спецслужбы в Москве и Туле провели ряд операций и следственных действий, чтобы "просечь" деятельность крымских татар. Речь идет о периоде с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

"Дело Хизб ут-Тахрир": коротко

В причастности к партии "Хизб ут-Тахрир" оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.

Их всех арестовали и обвиняют в насильственном захвате власти. Некоторым инкриминировали организацию деятельности террористической организации.

18 июля 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.

Однако уже в августе 2021 года суд в Ростове-на-Дону осудил других крымских татар из организации. Четверо политзаключенных получили максимальные сроки пребывания в колонии.

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