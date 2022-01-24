Засудили 2 лідерів і 6 учасників організації. Водночас ув'язнення кримські татари відбуватимуть у колонії посиленого режиму.

До теми Звинувачують в участі у "Хізб ут-Тахрір": у Туреччині судитимуть кримських татар

Активістів звинувачують у поваленні окупації Криму

Відповідно до звинувачень слідства, засуджені вербували місцевих мешканців та змушували їх теж стати "терористами". Також окупанти впевнені у тому, що учасники організації поширювали занадто радикальну ідеологію, зокрема у питанні повалення кремлівського режиму у Криму.

Зверніть увагу! "Хізб ут-Тахрір" є ісламською політичною парті єю. У багатьох країнах світу вона вільно функціонує, водночас у Росії – заборонена.

Пресслужба російського ФСБ відмітила, що працівники спецслужби у Москві та Тулі провели низку операцій і слідчих дій, щоб "просікти" діяльність кримських татар. Мовиться про період з грудня 2019 року до лютого 2020 року.

"Справа Хізб ут-Тахрір": коротко

У причетності до партії "Хізб ут-Тахрір" окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.

Їх усіх заарештували та звинувачують у насильницькому захопленні влади. Деяким же інкримінували організацію діяльності терористичної організації.

18 липня 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.

Проте вже у серпні 2021 року суд у Ростові-на-Дону засудив інших кримських татар з організації. Чотири політв'язні отримали максимальні терміни перебування у колонії.

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