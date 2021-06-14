Обвинительный акт НАБУ Дыхне является юридически абсурдным, – адвокат Носов

Обвинения против президента МАУ Евгения Дыхне в нанесении им ущерба государству – абсурдны, так как во время его пребывания в должности директора аэропорта "Борисполь" прибыль этого государственного предприятия значительно увеличилась.

Об этом заявил руководитель Уголовной практики юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, комментируя сегодняшнее вручение НАБУ обвинительного акта своему клиенту Евгению Дыхне и направление дела в суд.

Мы считаем Евгения Дыхне невиновным... Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. У них нет доказательств причастности нашего Клиента к инкриминируемому ему правонарушению, так как самого правонарушения не было, как факта,

– говорится в его сообщении на странице Facebook компании.

Напомним, 7 сентября 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Евгению Дыхне, как бывшему и. о. руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь", о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Ему и начальнику службы арендных отношений инкриминируют убытки в размере 16,5 млн грн из-за подписания так называемых предварительных договоров на аренду площадей в терминалах аэропорта.

Адвокат приводит аргумент стороны защиты о том, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями избежал их.

В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание,

– считает Алексей Носов.

Он отметил, что, когда во времена руководства Евгения Дыхне терминал D аэропорта "Борисполь" заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема – отсутствие инфраструктуры. В терминале не было атрибутов, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобное.

Решение проблемы было затруднено так как Фонд государственного имущества неоправданно долго проводил конкурсы на сдачу имущества в аренду – до 2 лет. "Борисполь", на фоне стремительно растущего пассажиропотока и "безвиза", мог еще на 2 года остаться без современных терминальных сервисов.

Поэтому Евгений Дыхне, по мнению адвоката, задействовал эффективный метод, который, задолго до его прихода на должность в аэропорт, использовало предприятие. Речь о предварительных договорах аренды, которые по сути являются договорами о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда госимущества. По условиям этих контрактов арендатор платил цену, рассчитанную по соответствующей Методике Фонда. 70% от этой арендной платы шли через Фонд в бюджет Украины, а 30% оставались аэропорту. А после проведения соответствующего конкурса арендатор обязывался освободить помещение, если победит другой претендент.

Алексей Носов отмечает, что "такие договоры начали использовать в "Борисполе" во время Евро-2012, когда ожидался срочный ввод в эксплуатацию вновь построенной инфраструктуры аэропорта, наплыв огромного количества иностранцев, а Фонд государственного имущества и тогда проводил конкурсы аренды по два года. Ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде... За примерно десять лет в аэропорту "Борисполь" было заключено более сотни договоров предварительной аренды. Но только два случайных предварительных договора являются сутью преступления, которое НАБУ инкриминирует нашему Клиенту".

Евгений Дыхне возглавил международный аэропорт "Борисполь" в 2014 году. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам, уже в 2015 году прибыль госпредприятия составила 540 млн грн, тогда как в 2014 году был зафиксирован убыток в 513,3 млн грн, а в 2013 году – убыток в 77,4 млн грн.

Как комментировали экономические эксперты, претензии к бывшему директору аэропорта "Борисполь" со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, регулирующего отношения аренды.

Ранее в интервью СМИ, Евгений Дыхне назвал это производство продуктом несовершенства украинского законодательства: "Если площадь не сдавалась в аренду, это ноль и даже минус. У предприятия есть большие расходы на каждый квадратный метр площади, которая не работает, но содержится...".

В 2020 году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" присвоил Евгению Дыхне первое место в номинации "Антикризисный менеджер" за возвращение прибыльности аэропорту "Борисполь" и сохранение МАУ в кризисный 2020 год.